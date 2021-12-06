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Сокамерники отравили расправившуюся с пасынком заключенную ее же способом

В Великобритании сокамерники накормили заключенную солью, которой она отравила пасынка
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Кадр: страница West Midlands Police в Facebook

В Великобритании сокамерники отравили заключенную Эмму Тастин (Emma Tustin), расправившуюся с пасынком Артуром, ее же способом. Отбывающие наказание преступники накормили англичанку солью, которой она отравила мальчика, передает The Sun.

Издание отмечает, что ранее суд приговорил Тастин к пожизненному заключению в тюрьме Иствуд-Парк в Глостершире, признав ее виновной в убийстве шестилетнего пасынка Артура. Женщина около месяца издевалась над ребенком своего партнера Томаса Хьюза (Thomas Hughes). В последние месяцы своей жизни Артур жил в полной изоляции, его морили голодом. За несколько часов до его смерти Тастин скормила мальчику 34 грамма соли, что эквивалентно шести ложкам. После этого женщина избила ребенка. The Sun уточняет, что Артур был настолько слаб после отравления, что не мог сопротивляться. В результате нападения он получил более 90 различных повреждений, в том числе головы, и скончался.

Тастин скрыла от сокамерников причину своего заключения, соврав, что отбывает наказание из-за того, что отец Артура Хьюз «пренебрег» своим сыном. Сокамерники рассказали, что Тастин ничего не говорила о смерти Артура, никогда не упоминала о нем, а «только жалела себя или смеялась и шутила по телефону, несмотря на то, что ей грозил суд».

Узнав, истинную причину ее заключения, сокамерники накормили Тастин солью в отместку за пытки над ребенком. Бывшая сокамерница англичанки Элейн Причард (Elaine Pritchard) сказала в беседе с The Mirror: «Некоторые из наших поступков были жестокими по отношению к ней, но она была жестче с Артуром, поэтому заслужила это».

Ранее сообщалось, что в Бразилии ревнивый муж отравил ядом жену, после чего она через грудное молоко отравила их общего ребенка. Таким образом мужчина хотел отомстить возлюбленной за измену.

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