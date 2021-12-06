Несколько заключенных совершили суицид в тюменской колонии

ФСИН: 20-летний заключенный покончил с собой в ИК-2 в Тюменской области

В исправительной колонии №2 в Тюменской области 3 декабря было обнаружено тело 20-летнего заключенного, предварительная причина смерти — суицид. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Погибший работал в колонии уборщиком. Сейчас на месте происшествия проводится проверка. Как сообщает издание 72.ru, за неделю в этой колонии совершили самоубийство несколько заключенных, лояльно относившихся к администрации учреждения, — этот случай самоубийства уже второй. Первый покончивший с собой мужчина работал в столовой.

По данным издания Znak.com, заключенные в Тюменской области многократно жаловались на вымогательства со стороны администрации колонии.

Ранее в Тюмени приговорили к восьми годам лишения свободы бывшего начальника исправительной колонии №1 Игоря Чурсина за взятки. По версии следствия, с 2016 года и до ареста в июне 2019-го он принял от осужденных и их знакомых более 11,8 миллиона рублей. 36-летнему рецидивисту он предоставил помещение с комфортными комнатами, часть которых преступник стал сдавать другим заключенным. За свои услуги Чурсин получил однокомнатную квартиру, машино-место и 8,6 миллиона рублей.