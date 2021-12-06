США подготовились ввести против России новые санкции

Власти США обсуждают новые санкции против России для сдерживания «вторжения» на Украину

Американское руководство изучает возможности введения против Москвы новых санкций для сдерживания России от «вторжения» на Украину, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Материалы по теме Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов? Дошли до ядра. Как Казахстан стал донором атомной энергии в Евразии

Как отмечают журналисты, ограничительные меры коснуться «ближайшего окружения» российского лидера Владимира Путина, а также энергетических компаний. Ожидается, что Вашингтон отключит Россию от системы SWIFT. Такой шаг в руководстве США рассматривают в качестве «ядерного» варианта.

Решение о введении санкций подготовлено, обсуждается, но еще не принято. Американские власти пытаются согласовать их с европейскими партнерами, чтобы скоординировать действия. Телеканал допускает, что Москва может ответить на действия Запада, «воспользовавшись добычей энергоносителей в качестве оружия». «Есть опасения, что Россия попытается принять ответные меры за счет сдерживания добычи», — рассказал журналистам высокопоставленный американский чиновник.

Сообщение о возможных санкциях появилось накануне переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Белый дом анонсировал, что глава США выразит обеспокоенность «военной активностью России» на границе с Украиной. Кремль неоднократно отвергал сообщения об «агрессивных действиях» российских военных.

Кроме того, Байден заявит Путину о настрое на стабильные отношения с Россией.