Байден заявит Путину о настрое на стабильные отношения с Россией

Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге в ходе предстоящего разговора о настрое Вашингтона на стабильные отношения с Россией. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе конференции Reuters Next, его слова приводит ТАСС.

Ничем нельзя заменить прямой разговор и взаимодействие между официальными лицами, особенно между президентом Байденом и президентом Путиным. Президент Путин принимает решения в России, и очень важно, чтобы он напрямую услышал президента Байдена Энтони Блинкен госсекретарь США

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Блинкен добавил, что в Вашингтоне ожидают разговора двух лидеров в ближайшем будущем. По его словам, Байден намерен решительно предостеречь Москву от «любых безрассудных или агрессивных действий, которые Россия может предпринять». При этом США не угрожают, а ставят перед фактом, подчеркнул глава Госдепартамента.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут встретиться и провести переговоры уже 7 декабря. При этом названная дата окончательно еще не согласована. По информации «Коммерсанта», встреча президентов, скорее всего, пройдет по видео-конференц-связи.

Поддержка Украины

Блинкен отметил, что Байден намеревается объявить о поддержке Соединенными штатами суверенитета, целостности и независимости Украины, причем не только в отношении самой страны, но в более широком принципе.

Он добавил, что Вашингтон обеспокоен возможностью того, чтобы одна страна меняла границы другой и диктовала условия соседней демократии. По его словам, это несет в себе риски подрыва международного права.

Госсекретарь добавил, что Россия и Украина должны продемонстрировать намерения выполнять минские соглашения по урегулированию в Донбассе. Кроме того, российские войска должны быть отведены от украинской границы, сторонам следует соблюдать режим прекращения огня для деэскалации ситуации.

После этого США могут присоединиться к «нормандскому формату» и вместе с Францией и Германией содействовать дипломатическую разрешению конфликта. В противном случае европейские страны примут серьезные меры против Москвы.

В том, что касается Украины, если Россия решит следовать по конфронтационному курсу, если она возобновит свою агрессию, будут очень серьезные последствия, и не только с нашей стороны, но также со стороны других стран в Европе. Конфронтация не была бы ни в чьих интересах Энтони Блинкен госсекретарь США

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Блинкен подчеркнул, что Вашингтон добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией и рассматривает возможность сотрудничества в тех сферах, где интересы стран совпадают, однако, по его словам, действия Москвы в отношении Киева уводят их в противоположном направлении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о подготовке Запада к нападению России на Украину. Он подчеркнул, что в альянсе наблюдают «необычайную концентрацию военных сил и обострившуюся и очень агрессивную риторику» на фоне сообщений о предполагаемом скоплении российских войск у границ Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Он отметил абсолютную беспочвенность утверждений об агрессивном поведении или намерениях Москвы. Он подчеркнул, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого.

НАТО и «красные линии» России

Госсекретарь также прокомментировал заявления о том, что Россия считает «красными линиями» приближение НАТО к российскийм границам, в том числе размещение на территории Украины ударных комплексов и гиперзвукового оружия.

1 декабря президент России Владимир Путин призвал Североатлантический альянс дать гарантии нерасширения к границам России. Выступая на коллегии Министерства иностранных дел 18 ноября, он заявил, что Россия является миролюбивым государством, которое хочет формировать «атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве». Однако президент выразил уверенность, что НАТО, напротив, настроен на активную конфронтацию с Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Она подчеркнула, что стремление превратить страну в плацдарм противостояния с Россией чревато серьезными негативными последствиями, такие действия альянса дестабилизируют военно-политическую обстановку в Европе.

Думаю, важнее всего то, — а президент Путин, похоже, не принимает это во внимание или игнорирует, — что НАТО является оборонным альянсом, прозрачным альянсом. Это не альянс, нацеленный на Россию, это не альянс, который намерен прибегнуть к агрессивным действиям против России Энтони Блинкен госсекретарь США

По словам Блинкена, единственная агрессия исходила со стороны России и в настоящее время она может быть направлена в сторону Украины. Он добавил, что США очень хотят избежать подобного сценария.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления госсекретаря США. Она отметила, что сотни операций с целью вмешаться во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки является «натовской рутиной».

