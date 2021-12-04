Захарова ответила обвинившему Россию в агрессивных действиях госсекретарю США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил РФ в агрессивных действиях.

Представитель российского ведомства процитировала главу американской дипломатии, который заявил, что единственная агрессия якобы исходит только со стороны России.

«Сирия, Ливия, Ирак, Югославия — открытая вооруженная агрессия НАТО во главе с США. Украина — руководство антиконституционными переворотами», — напомнила Захарова, подчеркнув, что на Кубе, в Венесуэле, Никарагуа и Белоруссии были «демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странами НАТО».

Также она отметила, что сотни операций с целью вмешаться во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки является «натовской рутиной». «Так что, подобные заявления госсекретаря — не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном "саммит демократий"», — заключила Захарова.

Ранее Блинкен предупредил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» не только со стороны США, но и со стороны Евросоюза, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины».