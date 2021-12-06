Однопартиец Тимошенко назвал Хануку шабашем и признался в уважении к Гитлеру

Глава отделения «Батькивщины» в Хмельницкой области Шоловей заявил об уважении к Гитлеру

Глава отделения партии «Батькивщина» в Городке Хмельницкой области Александр Шоловей возмутился празднованием еврейской Хануки на Украине и признался в уважении к лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

На своей странице в Facebook однопартиец экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко назвал Хануку шабашем и заявил, что чем дольше наблюдает за этим еврейским праздником, тем больше уважает Гитлера.

Позднее в «Батькивщине» заявили, что возмущены несовместимым с членством в партии поведением Шоловея, и объявили об исключении мужчины из политсилы.

В июле в украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу приняла участие детская команда под названием «Гитлеровцы». По словам городского главы Игоря Забажана, организаторы мероприятия оперативно отреагировали на факт случившегося, а после прибытия полиции школьники поменяли название команды и вернулись к состязаниям.