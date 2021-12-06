Девушка нашла способ сымитировать фото с любовником назло бывшему

Холли поймала бывшего на измене и сымитировала фото с любовником, чтобы ему отомстить

Девушка нашла способ отомстить бывшему и назло ему сымитировала фото с любовником с помощью одежды. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Холли (Halle) рассказала, как она поймала своего возлюбленного на измене. По ее словам, все началось с того, что она обнаружила светлый волос на видео мужчины, сделанного во время водной прогулки на лодке. Чтобы вычислить блондинку, героиня материала создала фальшивую учетную запись в Instagram, накрутила на нее 200 подписчиков и начала проверять страницы всех светловолосых женщин, на которых был подписан ее бывший.

«Я отправила запрос на подписку одной из девушек, и обнаружила на ее странице ту же лодку, которая фигурировала на видео моего мужчины», — поделилась Холли.

Девушка подчеркнула, что решила отомстить возлюбленному за предательство. Для этого ей понадобились мужская толстовка с капюшоном и навыки работы с фотошопом.

«Я продела руку в толстовку, накрыла капюшоном часть лица и сделала селфи с якобы новым мужчиной. Затем я отредактировала его, чтобы получилось правдоподобно, добавила фото в наш общий альбом, чтобы он получил уведомление, а потом быстро удалила снимок», — пояснила юзерша, подчеркнув, что получила сообщение от бывшего через пять минут после этих действий.

Публикация стала вирусной и набрала 2,8 миллиона просмотров и 442 тысячи лайков. Пользователи сети оценили находчивость девушки в комментариях под видео. «У меня не хватило бы терпения сделать и половины описанного, но я уважаю твои поисковые навыки», «Вот это ответственный подход. Я бы забила на наличие чужого волоса», «ФБР нужно предложить вам работу!» — высказывались они.

В октябре женщина похудела назло бывшему парню и восхитила подписчиков. На размещенных в сети кадрах 30-летняя Джордан объяснила, что после расставания со своим возлюбленным она получила от него сообщение: «Тебя никто никогда не полюбит». Женщина решила отомстить обидчику и доказать обратное.