Смоленское Поозерье вошло в число лучших природных объектов России

Смоленское Поозерье вошло в число лучших природных объектов страны в рамках конкурса «Сокровища России». Об этом сообщает местная ГТРК «Смоленск».

По информации издания, национальной парк занял второе место в номинации «Природный объект». Отмечается, что конкурс проводил журнал National Geographic Traveler. Все претенденты выдвигались официальными представителями субъектов России.

Согласно материалу, в каждой из 10 номинаций («Природный объект», «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Речной и морской круиз», «Культурно-исторический объект», «Общественное пространство», «Пляжный курорт», «Национальная кухня», «Народный промысел» и «Традиционный праздник») определили по пять победителей.

Ранее в приморском национальном парке «Земля леопарда» на видео попало семейство из трех редчайших тигров. Уточнялось, что игры тигрят продолжались несколько часов, после чего они, истратив излишки энергии, отправились отдыхать вместе с матерью.