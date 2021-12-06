Синоптик предупредил москвичей о сильнейшем за послевоенную историю снегопаде

В Москве во вторник, 7 декабря, прогнозируется сильнейший снегопад за послевоенную историю. Об этом жителей столицы предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю», — сказал Тишковец.

По его словам, количество осадков, которое выпадет 7 декабря, может повторить рекорд 1949 года или превысить его. Тишковец пояснил, что предстоящий снегопад может стать сильнейшим за последние 72 года.

«Тем не менее, суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметра осадков», — сказал синоптик.

Он добавил, что во вторник выпадет около пятой части месячной нормы осадков — от 9 до 14 миллиметров. В этот день наиболее сильные осадки фиксировались в 1949 году (12,7 миллиметра) и в 1955 году (8,2 миллиметра).

Ранее метеоролог Николай Терешонок рассказал о погоде в Москве на Новый год. Он спрогнозировал 17-сантиметровый снежный покров, а также потепление до минус 5-10 градусов.