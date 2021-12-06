Олег Тиньков рассказал о борьбе с раком крови и начале трансформации его как человека

Российский предприниматель, основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков рассказал о процессе выздоровления от рака крови. В подкасте «ХакРак» он назвал заболевание причиной своей трансформации как человека, передает РБК.

Полностью победить болезнь, признал бизнесмен, невозможно, поэтому он в любом случае может находиться только на какой-то стадии борьбы. Тиньков пояснил, что два года назад у него диагностировали один из самых сложных видов лейкемий (всего их порядка двух сотен) — острый миелоидный лейкоз (ОМЛ).

На нынешней стадии у него происходит реакция, которую обозначают как «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Тиньков отметил, что подробно рассказывает о своем заболевании из-за того, что считает важным, чтобы люди, страдающие от лейкемии, могли посмотреть на такого же.

Котировки TCS от TradingView Вместе с тем бизнесмен рассказал, что во время химиотерапий и пересадки успел переболеть COVID-19 еще в марте 2020 года, то есть одним из первых. Он признался, что COVID-19 оказался самым «плохим и ужасным», пережить его было очень тяжело. Тиньков рассказал, что рак серьезно изменил его как человека. Если раньше он был очень нетерпимым и летал по всему миру, то теперь стал куда более спокойным и ценит каждую минуту. В частности, сократилось время использования социальных сетей, бизнесом он теперь занимается «чуть-чуть, чтобы совсем не закиснуть мозгами». О своей болезни Тиньков сообщил в марте 2020 года, а диагноз ему поставили в октябре 2019-го. Год назад он сообщил о полной ремиссии, в том числе на молекулярном уровне, а в начале 2021 года добавил, что донор у него прижился, но продолжается РТПХ.



Платон Щукин