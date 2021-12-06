На границе Белоруссии с ЕС скопилось около пяти тысяч грузовиков

ГПК Белоруссии: на границе с ЕС образовалась очередь почти из пяти тысяч грузовиков

За прошедшие выходные очереди из большегрузных автомобилей на границе Белоруссии со странами ЕС увеличились более чем на 20 процентов. Об этом Государственный пограничный комитет (ГПК) республики сообщает в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в понедельник на белорусских приграничных пунктах пропуска скопилось почти пять тысяч грузовиков. В происходящем Госпогранкомитет обвинил европейские контрольные службы, которые не выполняют «договоренности о пропуске транспорта».

В ГПК заявили, что наиболее загруженными оказались погранпереходы на границе с Литвой, где находятся порядка 2260 грузовиков. В очереди на въезд в Польшу стоят около 1470 фур.

В ведомстве отметили, что в Латвию грузовые машины следовали без задержек, однако их скопление на этом направлении образовалось из-за перераспределения транспортных потоков с прочих маршрутов. В результате на двух белорусско-латвийских погранпереходах своей очереди ожидают порядка 1110 грузовиков.

29 ноября сообщалось, что границе Белоруссии с Литвой и Польшей скопилась пробка из более чем четырех тысяч грузовых машин. Из-за образовавшихся заторов начали страдать зарубежные компании, поставляющие товары в Россию.