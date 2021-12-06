Трансгендер обвинил перепутавшего его с женщиной россиянина в изнасиловании

В Москве предстанет перед судом обвиненный в изнасиловании трансгендера 22-летний россиянин. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, уроженец Орла возвращался домой в женском белье и платье. На Курском вокзале столицы он познакомился с пьяным россиянином, который купил ему билет до Твери. К этому времени потерпевший уже долго принимал гормональные препараты, а потому телом и голосом походил на девушку. В электричке купивший билет мужчина начал до него домогаться. Попытки убедить насильника, что он спутал его с женщиной не помогли — трансгендера изнасиловали в хвостовой кабине поезда.

После обращения потерпевшего в правоохранительные органы, мужчина был задержан. По словам задержанного, секс с жертвой у него произошел по взаимному согласию. Расследование завершено. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

1 ноября сообщалось, что судебный пристав в Якутии, который подозревался в изнасиловании трансгендера, вскоре после случившегося свел счеты с жизнью.