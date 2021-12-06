Россияне массово заинтересовались перелетами в одну арабскую страну

«Туту.ру»: спрос на авиабилеты в Саудовскую Аравию среди россиян вырос в два раза

Эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на авиабилеты среди россиян в одну арабскую страну — Саудовскую Аравию — после сообщений о признании препарата «Спутник V» для въезда туристов. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Интерес отечественных путешественников к перелетам по данному направлению вырос в два раза по сравнению с прошлым месяцем. При этом аналитики отмечают, что речь идет именно о массовом всплеске интереса, а не о том, что россияне начали скупать билеты в страну.

Кроме того, специалисты добавили, что на популярности курортов будет сказываться тот факт, что при въезде в страну вакцинированные «Спутником V» туристы должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года Саудовская Аравия разрешила въезд отдыхающим, вакцинированным российским препаратом «Спутник V». Страну смогут посещать верующие, совершающие паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.