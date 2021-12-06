В США назвали способ разрешить конфликт на Украине

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга назвал способ разрешить конфликт на Украине. По его мнению, ситуацию пока можно решить дипломатическими средствами, пишет ТАСС.

«Мы считаем, что есть возможность дипломатического решения, прежде всего через выполнение Минских соглашений. Это наш приоритет», — сказал Прайс, добавив, что США не признают ограничений на право Украины претендовать на вступление в НАТО.

По словам представителя Госдепа, вступление стран в альянс должно оставаться возможностью для стремящихся к этому стран, которые могут выполнить соответствующие обязательства, которые изложены открыто, а именно — если они могут и готовы помогать обеспечивать безопасность в Евро-Атлантическом регионе.

Ранее Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют право Украины определять свою будущее в контексте членства в НАТО. Официальный представитель отметил, что в этом плане беспокойство представляет Россия и ее якобы попытка «сфабриковать предлог для российских военных сделать то, что давно планировалось».