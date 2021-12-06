США заявили о праве НАТО на включение новых государств

Госдеп: включение новых членов в НАТО не противоречит обещанию не расширяться на восток

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не считают включение в НАТО новых государств противоречием обещанию не расширяться на восток. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что альянс имеет право принимать новых членов и преследует лишь оборонительные цели, его дверь всегда открыта. «Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России — это смехотворно, если бы ситуация не была такой серьезной», — добавил Прайс.

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По его словам, Соединенные Штаты приветствуют право Украины определять свою будущее в контексте членства в НАТО. Официальный представитель отметил, что в этом плане беспокойство представляет Россия и ее якобы попытка «сфабриковать предлог для российских военных сделать то, что давно планировалось».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Дипломат отметила, что втягивание Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями.

1 декабря президент России Владимир Путин призвал Североатлантический альянс дать гарантии нерасширения к границам России. Выступая на коллегии Министерства иностранных дел 18 ноября, он заявил, что Россия является миролюбивым государством, которое хочет формировать «атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве». Однако президент выразил уверенность, что НАТО, напротив, настроен на активную конфронтацию с Москвой.