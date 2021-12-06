Украинская армия пополнится новой техникой

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Харькове по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины (ВСУ) пообещал, что армия страны в ближайшее время пополнится новой техникой. Запись его выступления опубликована на странице офиса президента в Facebook.

«Мы передадим на вооружение около ста единиц военной техники», — заявил глава государства.

Он пояснил, что харьковские военные бригады обзаведутся танками, бронетранспортерами и бронеавтомобилями. Кроме того, воздушные силы получат в пользование вертолет Ми-8, несколько военно-транспортных самолетов Ан-178, а также беспилотные комплексы. Находящимся в Одессе ВМС передадут два патрульных катера типа «Айленд».

Кроме того, Зеленский рассказал о сотрудничестве Украины с другими государствами в военно-технической сфере. Он отметил, что с Британией подписано соглашение о создании ракетных катеров, военно-морских баз, а также о поставках противоминных судов. Также Киев сотрудничает с Анкарой и Оттавой. Президент уточнил, что страна начала совместный космический проект с Канадой по созданию космодрома для ракеты-носителя «Циклон» украинского производства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия чрезвычайно обеспокоена возможностью размещения военных НАТО на Украине. Он пояснил, что подобные намерения заставляют Москву принимать меры по защите своих интересов.