Группа туристов на снегоходах застряла в уральской тайге без еды и топлива

Группа туристов из 30 человек на снегоходах застряла в тайге на Урале из-за снегопада

Группа туристов из 30 человек застряла в уральской тайге у подножия Главного Уральского хребта на севере Свердловской области без еды и топлива. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает портал E1.RU.

Уточняется, что путешественники из России и Казахстана поехали кататься на снегоходах в район Сосьвинского Камня, но из-за внезапно начавшегося обильного снегопада оказались заблокированы на базе отдыха «Кваркуш».

«Лесная дорога от базы в длину около семидесяти километров. Они [туристы] проехали где-то тридцать, самые дальние. Кто двенадцать, кто восемнадцать. И развернулись. Выпала трехмесячная норма осадков за три-четыре дня. В сугробах — где-то метра полтора-два», — рассказал директор базы отдыха Кирилл Мартюшев.

На базу, где остановились путешественники, отправили помощь с едой и топливом. Эвакуировать людей будут на специализированном ратраке.

Ранее, в ноябре, американский турист соврал о плохом самочувствии своих товарищей, чтобы вызвать спасательный вертолет и бесплатно спуститься на нем с группой с вершины горы, и пошел под суд. Джейсон Ланс (Jason Lance) вызвал по радиосвязи спасательный вертолет, так как один из членов его группы упал и нуждался в неотложной помощи из-за полученных травм.