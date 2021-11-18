Турист соврал о плохом самочувствии товарищей на горе и пошел под суд

Американский турист соврал о плохом самочувствии своих товарищей, чтобы вызвать спасательный вертолет и бесплатно спуститься на нем с группой с вершины горы, и пошел под суд. Об этом пишет The Indendent.

В ноябре власти штата Аляска предъявили Джейсону Лансу (Jason Lance) три иска. Туриста обвинили в ложном вызове спасательного вертолета в мае — тогда с вершины горы Мак-Кинли экстренные службы эвакуировали группу альпинистов под руководством Ланса.

Как пишет издание, 25 мая Ланс вызвал по радиосвязи спасательный вертолет, так как один из членов его группы упал и нуждался в неотложной помощи из-за полученных травм. Однако после американец совершил еще два вызова — в первый раз мужчина сообщил, что у туристов нет необходимого оборудования для спуска, однако ситуация не попадала под страховой случай и в бесплатной эвакуации ему было отказано.

Тогда Ланс повторно связался со спасателями и заявил, что у двух других туристов признаки переохлаждения — в итоге все члены группы были эвакуированы вертолетом. Тем не менее, позже альпинисты признались сотрудникам экстренной службы, что у них не было гипотермии и с ними все было в порядке, а их руководитель посчитал, что американцев обязаны спустить, так как они уже заплатили по 375 долларов каждый (около 27 тысяч рублей) за право подняться на вершину Мак-Кинли.

Ланса также обвинили в том, что он отказался сразу предоставить спутниковое устройство спасателям, якобы удалив перед этим сообщения о совершенных ранее вызовах. Американец отказался комментировать ситуацию, назвав иски безосновательными.

Ранее в октябре иркутские спасатели эвакуировали в предкоматозном состоянии инструктора, который во время сопровождения альпинистских сборов внезапно почувствовал недомогание. Турист сообщил об ухудшении самочувствия во время похода на реке Кынгарга в Бурятии.