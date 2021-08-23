Стало известно о состоянии эвакуированного с перевала Дятлова инструктора

В Минздраве Свердловской области рассказали, что состояние эвакуированного с перевала Дятлова инструктора оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС.

«Состояние стабильно тяжелое», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 21 августа около 11:00 утра по местному времени. Туристы, которые находились на перевале Дятлова, подали сигнал SOS после того, как инструктору тургруппы стало плохо с сердцем. Его эвакуировали на вертолете центра медицины катастроф. При этом отмечается, что силы спасателей задействованы не были.

Ранее на перевале Дятлова в горах Северного Урала в Свердловской области установили памятник погибшим там в 1959 году студентам. Автором монумента стал художник-авангардист Григорий Энви (Григорий Масленников). Вместе с командой художник сам поднимал скульптуру на гору Холатчахль.