Стало известно о смерти инструктора туристической группы на перевале Дятлова

Туристы, которые находятся на перевале Дятлова, подали сигнал SOS после смерти инструктора группы. Об этом стало известно URA.RU от пресс-службы областного ГУ МЧС.

«Туда вылетел борт медицины катастроф», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что силы спасателей не задействованы в эвакуации.

В свою очередь издание 66.ru отмечает, что туристы шлют сигнал бедствия с 11 часов утра, после остановки сердца у руководителя группы.

«Если до 17:00 спасатели не прилетят — идем до модулей Щебенка», — говорится в последнем сообщении.

Тургруппа находится территории Печоро-Илычского заповедника, недалеко от Маньпупунер и горных модулей Европа-Азия.

Ранее на перевале Дятлова в горах Северного Урала в Свердловской области установили памятник погибшим там в 1959 году студентам. Автором монумента стал художник-авангардист Григорий Энви (Григорий Масленников).