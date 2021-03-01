Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео

Двое лыжников спустились по крутым склонам горы, известным как «плиты смерти» в Йосемитском национальном парке в США. Видео и подробности экстремального развлечения опубликовало Daily Mail.

Как передает издание, 45-летний Джейсон Торлано (Jason Torlano) рассказал, что мечтал спуститься с вершины Хаф-Доум на лыжах с пяти лет, когда его семья переехала в район национального парка Йосемити. Позже Торлано стал профессиональным альпинистом и устроился смотрителем заповедника. Последние три года американец пытался реализовать свою мечту, но качество выпадавшего снега не позволяло ему это сделать.

В пятницу, 19 февраля, Торлано арендовал небольшой самолет друга, чтобы изучить погодные условия на горе и продумать маршрут восхождения и спуска. Позже он решил позвать с собой своего приятеля, 40-летнего Зака Миллигана (Zach Milligan).

Два дня спустя, 21 февраля, мужчинам удалось совершить спуск на лыжах с крутого склона Хаф-Доум за пять часов. Как рассказал Миллиган, изначально он планировал только снимать друга на камеру, однако позже решил присоединиться и покорить гору.

На кадрах видно, как мужчины осторожно прокладывают себе путь в глубоком снегу и с помощью веревок спускаются по нескольким участкам отвесной скалы, известным как «плиты смерти». Отмечается, что Торлано и Миллиган первые, кто покорил 4800-футовую (приблизительно 1500 метров) вершину на лыжах.

Ранее в марте сообщалось о россиянине, который покорил перевал Дятлова на ездовых собаках в экстремальных условиях. Мужчина рассказал, что преодолел семидневный путь в 230 километров при 40-градусном морозе.