Спасатели эквакуировали альпиниста в предкоматозном состоянии во время сборов

Иркутские спасатели эвакуировали в предкоматозном состоянии инструктора, который во время сопровождения альпинистских сборов внезапно почувствовал недомогание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО).

По информации спасателей, один из инструкторов, житель Иркутска 1981 года рождения, сообщил об ухудшении самочувствия во время похода на реке Кынгарга в Бурятии. Информация поступила вечером в среду, 27 октября. Утром для эвакуации пострадавшего из Иркутска вылетел вертолет МЧС вместе с группой спасателей БПСО и медиками. Сообщается, что врачу мужчина был передан в предкоматозном гипергликемическом состоянии.

Первую неотложную помощь мужчине спасатели оказали на месте. Затем он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В конце сентября группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильный снег, низкая температура и плохая видимость. Погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.