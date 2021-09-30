Появились новые подробности трагедии с гибелью россиян на Эльбрусе

Появились подробности гибели пяти российских альпинистов при восхождении на Эльбрус. Новые детали происшествия публикует «Московский комсомолец».
По словам помощника гида, спускавшего одну из погибших, в 50 метрах от места трагедии находилось укрытие, которое могло бы спасти жизнь путешественникам. Речь идет о фумароле — снежной пещере-полости, куда поступает теплый вулканический воздух. Температура воздуха в ней обычно достигает ноля градусов, также там нет ветра.
Как рассказал собеседник издания, группа не предприняла попытку отыскать убежище от непогоды из-за сильного обморожения.
«Гиды, на мой взгляд, полностью потеряли контроль над ситуацией. Один работоспособный крепкий человек мог на седле сделать реально много, а их там было трое», — добавил проводник.
Ранее в сентябре спасатели спустили с вершины Эльбруса тела троих погибших альпинистов. Сначала специалисты произвели спуск тел на высоту 5100 метров. Дальнейшая транспортировка проводилась с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.
23 сентября группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильный снег, низкая температура и плохая видимость. Погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.