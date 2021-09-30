Появились новые подробности трагедии с гибелью россиян на Эльбрусе

Помощник гида рассказал об убежище, которое могло спасти альпинистов от гибели на Эльбрусе

Появились подробности гибели пяти российских альпинистов при восхождении на Эльбрус. Новые детали происшествия публикует «Московский комсомолец».

По словам помощника гида, спускавшего одну из погибших, в 50 метрах от места трагедии находилось укрытие, которое могло бы спасти жизнь путешественникам. Речь идет о фумароле — снежной пещере-полости, куда поступает теплый вулканический воздух. Температура воздуха в ней обычно достигает ноля градусов, также там нет ветра.

Как рассказал собеседник издания, группа не предприняла попытку отыскать убежище от непогоды из-за сильного обморожения.

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«Гиды, на мой взгляд, полностью потеряли контроль над ситуацией. Один работоспособный крепкий человек мог на седле сделать реально много, а их там было трое», — добавил проводник.

Ранее в сентябре спасатели спустили с вершины Эльбруса тела троих погибших альпинистов. Сначала специалисты произвели спуск тел на высоту 5100 метров. Дальнейшая транспортировка проводилась с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.

23 сентября группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильный снег, низкая температура и плохая видимость. Погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.