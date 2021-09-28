Организатора восхождения на Эльбрус арестовали после гибели пяти человек

Нальчикский городской суд арестовал на один месяц и 28 суток Дениса Алимова, который был организатором восхождения на Эльбрус, во врем которого погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно», — приводит агентство слова судьи.

Ранее старший гид Алимов после гибели альпинистов написал явку с повинной, в которой дал признательные показания. Он рассказал, что при расчете восхождения ошибся с месяцем и погодой. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильный снег, низкая температура и плохая видимость. Погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.