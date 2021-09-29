Выживший на Эльбрусе альпинист рассказал об умирающей на руках жене

Альпинист Артем Нестеров, который был участником восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять альпинистов, рассказал, как на его руках умерла жена. Об этом пишет StarHit.

Россиянин рассказал, что до последнего был рядом с женой. Он пытался согреть супругу в то время как сам не чувствовал рук, ног и перестал видеть. «Я три часа держал на руках умирающую жену. Знал, что не смогут спасти. Она кричала от боли, а я говорил, что люблю ее. Жалею, что не говорил этого чаще», — рассказал выживший.

Жена Нестерова умерла от обморожения, так и не дождавшись помощи спасателей. «Жена моя просто двигала руками, пытался ее согреть, растирал ноги. Мы все были новичками. С супругой полгода готовились — бегали, отказались от алкоголя», — заявил он.

По словам Нестерова, гид по имени Антон бросил девушку и отправился спасать других. Он думал, что россиянка умерла, однако она просто не могла двигаться от холода. «Я похоронил жену дважды. Антон взял на себя роль Бога и решил, кого можно спасать, кого — нет. Он оставил мою жену, сказав что она умерла. Даже пульс не проверил», — добавил мужчина.

Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильный снег, низкая температура и плохая видимость. Погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.