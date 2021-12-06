В Узбекистане запретили TikTok Fest

Власти Узбекистана запретили проведение TikTok Fest. Об этом сообщили в Министерстве культуры страны, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Мероприятие должно было пройти 25 декабря. Планировалось, что в нем примут участие российские тиктокеры Анет Сай, Аня Покров, Артур Бабич, Ваня Дмитриенко, Даня Милохин и Егор Шип.

В ведомстве заявили, что поддерживают запрет TikTok Fest, который ранее выдало МВД республики. В Минкульте подчеркнули, что мероприятие могло бы негативно сказаться на сознании и мировоззрении молодежи, поскольку подобные шоу «противоречат менталитету узбекского народа и негативно влияют на нравственное воспитание молодежи».

Ранее стало известно, что Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана ограничила в стране доступ к нескольким соцсетям, мессенджерам и видеохостингам. В их числе оказались Facebook, Telegram, YouTube, Instagram и «Одноклассники». До этого в республике были заблокированы TikTok, «ВКонтакте», Twitter, и WeChat.