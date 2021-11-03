В Узбекистане ограничили доступ к Instagram и YouTube

Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомназорат) ограничила в стране доступ к нескольким соцсетям, мессенджерам и видеохостингам, в том числе Facebook, Telegram, YouTube, Instagram и «Одноклассникам». Об этом в среду, 3 ноября, сообщает Podrobno.uz.

Власти утверждают, что соцсети нарушили правила обработки персональных данных, отказавшись хранить их внутри страны, а также игнорируя запросы Узкомназората.

Ранее в Узбекистане заблокировали TikTok, «ВКонтакте», Twitter, WeChat.

В конце октября президент республики Шавкат Мирзиеев подписал закон об ужесточении наказания за нарушение законодательства о персональных данных. Соответствующую статью Уголовного кодекса дополнили положениями, которые напрямую касаются деятельности соцсетей и мессенджеров.