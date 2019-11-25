В Туркмении заблокировали «Википедию» из-за обидных слов в статье о президенте

В Туркмении заблокировали «Википедию» из-за обновления статьи о президенте страны Гурбангулы Бердымухамедове. Об этом сообщает издание Turkmen.News.

Издание ссылается на источник, который сообщил, что блокировка началась несколько дней назад. По данным этого источника, поводом для блокировки стало обновление раздела «Личность и взгляды» в статье о главе республики.

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Туда добавили материалы WikiLeaks с негативными характеристиками туркменского лидера. В опубликованных WikiLeaks переписках американских дипломатов Бердымухамедова называют «тщеславным, привередливым, мстительным человеком, тяготеющим к микро-менеджменту, не любящим людей умнее, чем он сам». Также в этих документах президент описывается как «человек подозрительный, недоверчивый, ограниченный, очень консервативный, лживый, "хороший актер", мстительный».

Культ личности главы государства сложился в Туркмении еще при прежнем президенте Сапармурате Ниязове. После его смерти и прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова официальная идеология переориентировалась на нового президента. Его сочинения были включены в школьную программу, в стране были установлены памятники новому главе республики и его отцу Мяликгулы Бердымухамедову.

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