Таджики обомлели от культа личности президента Туркмении

Посетители мероприятий в рамках Дней культуры Туркмении в Душанбе и Хатлонской области Таджикистана остались удивлены культом личности президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом в среду, 17 октября, сообщает «Радио Азатлык» (туркменская служба «Радио Свобода»).

Корреспондент издания, также побывавший на мероприятиях 14-15 октября, отметил, что таджикские зрители, пришедшие ознакомиться с туркменской культурой, были очень сильно удивлены тем, как члены делегации Туркмении восхваляли лидера своей страны.

«На мероприятиях в городе Душанбе и Хатлонской области таджикские зрители не только узнали как зовут туркменского президента, но и то, что он известен по прозвищу Аркадаг (титул Бердымухамедова, в переводе с туркменского — "покровитель" — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в материале.

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Практически все работники культуры Туркмении, посетившие Таджикистан, в своих выступлениях, беседах и интервью со СМИ произносили хвалебные речи в адрес президента Бердымухамедова. «Наш многоуважаемый президент, лидер нации придает большое внимание развитию культуры. Как бы вам объяснить, наш милосердный президент любит искусство, книги», — рассказал член туркменской делегации Аманалы Аралов.

Отмечается также, что на выставке национального прикладного искусства Туркмении, организованного в рамках дней культуры, презентация книг Бердымухамедова была поднята на новый уровень. Туркменский академик Атаджан Бурунов выразил мнение, что книги Бердымухамедова «являются даром не только для туркменского народа, но и для других народов всего мира». Свою 15-минутную речь он полностью посвятил туркменскому лидеру.

Неназванный авторами материала житель Душанбе в разговоре с «Радио Азатлык» признал, что в Таджикистане также существует культ личности президента страны Эмомали Рахмона, однако в Туркмении «намного ушли вперед».

На вопросы об экономических трудностях в Туркмении члены делегации этой страны отвечать отказались, заявив лишь, что в Туркмении все живут в эпоху счастья и у жителей страны нет никаких экономических и социальных проблем.

Культ личности главы государства сложился в Туркмении сложился еще при прежнем президенте Сапармурате Ниязове. После его смерти и прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова официальная идеология переориентировалась на нового президента. Его сочинения были включены в школьную программу, в стране были установлены памятники новому главе республики и его отцу Мяликгулы Бердымухамедову.

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