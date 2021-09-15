В Казахстане ограничат работу зарубежных соцсетей

Депутаты казахского Мажилиса (нижней палаты парламента) в первом чтении одобрили законопроект, касающийся защиты прав детей. Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

По словам депутата Динары Закиевой, документ направлен на обеспечение прав детей на жилище, а также защиту интересов ребенка в семейных отношениях и профилактику появления противоправного контента в сети. В частности, он предусматривает дополнение законодательных норм, которые, по мнению парламентариев, позволят защитить несовершеннолетних от кибербуллинга.

Так, законопроект обязывает зарубежные социальные сети или мессенджеры открыть юридическое лицо и пройти госрегистрацию на территории Казахстана. Руководить филиалом при этом должен гражданин республики. В том случае, если спустя полгода после принятия закона иностранные соцсети и мессенджеры не проведут регистрацию, их деятельность на территории страны будет ограничена.

9 мая 2019 года в Казахстане на весь день заблокировали доступ к Facebook, Instagram, Telegram, YouTube и ряду крупных новостных сайтов. Накануне Генеральная прокуратура республики предупредила граждан о том, что в соцсетях и мессенджерах проводится «агитация к участию 9 мая в незаконных митингах», и призвала «не поддаваться на провокации».

