Власти Белоруссии подтвердили блокировку сайта Regnum

Власти Белоруссии подтвердили блокировку сайта российского информационного агентства Regnum. Об этом сообщается на сайте министерства информации республики.

В сообщении сказано, что ведомство проводит постоянную работу по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, «в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа».

«На минувшей неделе Мининформом в БелГИЭ направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm; regnum.ru; belsat.eu; spring96.org; svaboda.org (подразделение "Радио Свобода", включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России)», — заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что в Белоруссии заблокировали Regnum. Провайдеры сообщили, что доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации, принятого на основании закона о СМИ. Гендиректор агентства Юлия Крижанская связала блокировку с уголовным делом против журналистов. «Это… все было несколько лет назад, и с тех пор они [власти] к нам плохо относятся за материалы, которые осуждали русофобскую… Беларусь», — процитировало Крижанскую РИА Новости.

В 2018 году суд в Минске приговорил трех журналистов Regnum к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года. Они были признаны виновными в разжигании национальной вражды. При этом их освободили из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В сентябре 2021-го в Белоруссии заблокировали сайт издания «Комсомольская правда в Беларуси» из-за статьи о программисте Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ, когда силовики штурмовали его квартиру. Автор материала Геннадий Можейко арестован по обвинению в разжигании вражды и оскорблении представителя власти.