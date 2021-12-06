В Ленобласти гуляющие в жилом квартале волки попали на видео

В Тихвинском районе Ленобласти гуляющие около живых домов волки попали на видео

В Тихвинском районе Ленобласти к жилым домам райцентра вышли волки. Гуляющие по дворам звери попали на видео, опубликованное в группе «Подслушано | Тихвин» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как два волка ходят около коттеджей в микрорайоне 1 «А».

В беседе с изданием 47news районный инспектор комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Павел Горбачев рассказал, что волки ходят в их район уже третий год. В конце ноября звери разодрали собаку около дома №49, в котором располагается общество слепых.

«Еще в феврале поступали жалобы на них — кормились собаками. Волки приходят со стороны поселка Сарка. Охотопользователю выдано разрешение на регулирование численности волков», — сказал он, отметив, что отстрелом займется ООО «Лань».

Ранее в России волк атаковал мопса и утащил его на глазах у хозяйки. Произошедшее попало на видео. Инцидент произошел в Оленегорске Мурманской области. Местные жители отмечают, что это не первый подобный случай, ранее хищники напали на пекинеса.