В России волк утащил мопса на глазах у хозяйки и попал на видео

В сети появилось видео нападения волка на мопса в Оленегорске на глазах у хозяйки

В России волк атаковал мопса и утащил его на глазах у хозяйки. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовали в группе «Видео Оленегорск» во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах запечатлен момент нападения: волк догоняет собаку, после чего убегает, держа ее в пасти. Инцидент произошел в Оленегорске Мурманской области. Местные жители отмечают, что это не первый подобный случай, ранее хищники напали на пекинеса.

«Сегодня с 7:00 в районе парковой зоны работают егеря Ловозерского и Оленегорского района в связи с появившейся информацией о появлении в данном районе волка, который похищает собак и может являться угрозой безопасности для жителей города», — говорится в сообщении администрации города.

Ранее в поселке Зеленоборск в Югре произошло нашествие волков — из-за этого родители школьников написали заявления о переводе детей на дистанционное обучение.