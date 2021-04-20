Реальность одного из главных страхов россиян оценили

В Минприроды оценили реальность одного из главных страхов россиян — боязни нашествия волков. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным ведомства, за 2020 год волки более 200 раз напали на людей и более 23 тысяч раз — на животных. Последние три года количество выявленных случаев нападения волка держится на высоком уровне, отметили там.

«В период с 2018 по 2020 год на территории РФ выявлено 712 случаев нападения волка на граждан и 93 865 случаев нападения на сельскохозяйственных животных», — говорится в сообщении. Для решения проблемы хищников истребляют в рамках охоты, в том числе любительской и спортивной, отметили в Минприроды.

Как объяснила зоолог МГУ имени Ломоносова Елена Литвинова, главная причина частых нападений — нарушение экосистемы, связанная с вырубкой лесов. Из-за нее снижается численность диких копытных, основной пищи волков — хищникам становится нечего есть, и они выходят к людям.

Ранее сообщалось, что среди основных страхов россиян — нападения волков и паводки. Наибольшие опасения также вызывают действия полиции и судов на акциях протеста. Жителей страны в том числе пугают ухудшение ситуации с коронавирусом и рост цен на продукты.