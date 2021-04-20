Стали известны главные страхи россиян

В первом квартале 2021 года самым главным для россиян оказался страх перед действиями полиции и судов. Об этом стало известно из данных «Национального индекса тревожностей», который подготовила Компания развития общественных связей (КРОС), пишет «Коммерсантъ».

На втором месте оказался страх перед нашествием волков и паводками, актуальный для жителей некоторых регионов России — Архангельской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Псковской, Московской, Кировской областей, Коми, Карелии и Бурятии.

Третьим по значимости оказался страх «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. В КРОС считают, что россияне испытывают тревогу за безопасность, даже не соглашаясь с протестующими.