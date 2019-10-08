Жители российского региона попросили защитить их от волков

Жители Коми обратились к властям республики с просьбой пустить пассажирский автобус в деревню Арабач из-за участившихся случаев нападения волков. Обращение опубликовано на портале «Активный регион».

По словам местных жителей, около деревни стали появляться дикие животные, а единственная дорога к остановке общественного транспорта пролегает через лес. Из-за того что автобус № 162 «Жешарт — Айкино» не заезжает в Арабач, жителям деревни приходится в темное время суток проходить около 500 метров, чтобы добраться домой.

В своем ответе министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми отметило, что в настоящее время вопрос дополнительной остановки автобуса в деревне Арабач обсуждается с перевозчиком.

В сентябре сообщалось, что волк напал на людей в Крыму. Пострадали три человека, хищник был убит через час после нападения. Тело животного передали на экспертизу специалистам по ветеринарии, в результате у волка было выявлено бешенство.

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