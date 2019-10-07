Волки напали на российское село и покусали местных жителей

В Нефтекумском городском округе Ставропольского края волки напали на местных жителей, четверых человек госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого министерства здравоохранения.

По словам собеседника агентства, состояние пациентов с укусами голени, рук и плеч оценивается как удовлетворительное. Среди пострадавших — трое мужчин и женщина, уточнили в краевом управлении ветеринарии. Волки покусали их в разных местах села Каясула.

В ходе облавы, проведенной специалистами краевого Минприроды и охотопользователями, удалось застрелить одного волка и ранить еще двух. По словам начальника управления ветеринарии Александра Трегубова, одной из причин нападения на людей может быть бешенство.

«Материалы направлены на исследование в Ставропольскую межобластную ветеринарную лабораторию. Если результаты подтвердят предположение, то, возможно, признаки агрессии связаны с заболеванием бешенством», — добавил он, уточнив, что пострадавшие от укусов волков проходят курс прививок.

В сентябре волк напал на людей в Крыму, пострадали трое. Хищник был убит через час после нападения. Тело животного передали на экспертизу специалистам по ветеринарии, в результате которой у волка было выявлено бешенство.

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