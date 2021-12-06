Врачи назвали опасные последствия COVID-19 для психики

Медики рассказали, что после COVID-19 могут появиться затяжные психозы и панические атаки

После перенесенного COVID-19 у человека могут появиться острые или затяжные психозы и панические атаки. Опасные последствия коронавируса для психики назвали врачи, сообщает РЕН ТВ.

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По словам генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураба Кекелидзе, после болезни у пациентов появляется раздражительность и вспыльчивость.

«Когда люди переболели COVID-19, большинство из них говорят, что у них все в порядке. А когда они вливаются в обычную жизнь, они обнаруживают определенные расстройства. Например, забывают названия каких-то предметов, или какие действия они должны производить», — рассказал медик.

Психиатр Ольга Бухановская отметила, что также у пациентов могут начаться шизофренические психозы и биполярные аффективные расстройства. Так происходит из-за длительного кислородного голодания клеток, в том числе нервных, объяснила она. Специалист подчеркнула, что это особенно опасно для головного мозга.

Заведующая отделением нейрореабилитации ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Галина Иванова считает, что реабилитация после коронавируса нужна подавляющему большинству пациентов.

Ранее врач Елена Ярославская назвала встречающееся у половины переболевших COVID-19 последствие. По ее словам, очень распространенное последствие — сердечная деформация, она встречается у 58,6 процента пациентов через три месяца после выписки из стационара.