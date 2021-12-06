Замглавы МВД Самары обвинили в получении миллионных взяток от преступников

Заместителю начальника управления МВД России по Самаре предъявили окончательное обвинение в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, он вступил в сговор с лидерами организованной преступной группировки «Законовские». В марте 2011 года замглавы самарского МВД встретился с ними в одном из ресторанов города и пообещал свое покровительство. За это обвиняемый потребовал 150 тысяч рублей ежемесячно и ВАЗ-212140.

С апреля 2011 года по август 2017 года обвиняемый систематически получал взятки в размере от 150 до 400 тысяч рублей за помощь участникам ОПГ. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 22 миллиона рублей.

По материалам ФСБ на высокопоставленного полицейского завели дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее за крышевание этой группировки уже был осужден офицер Росгвардии.

Преступная группа «Законовские» была создана в 1990-e годы криминальным авторитетом Александром Законовым. Она контролировала крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок. В декабре 2004 года Законова застрелили во время карточной игры в частной квартире, после чего новым лидером ОПГ стал личный охранник погибшего Алексей Рыжов.

После смерти Рыжова в 2016 году «Законовских» возглавил Сергей Гафуров, которого в июле 2018 года осудили за организацию заказного убийства.