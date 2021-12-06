Зеленский побывал на передовой в Донбассе

Президент Украины Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в зоне ООС в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских военных в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе рабочей поездки в Донбасс Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) и поздравил украинских военнослужащих с Днем ВСУ. Президент вручил им подарки, а пятерых военных удостоил государственных наград.

Отмечается, что во время поездки глава государства также ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Ранее в своем поздравлении, приуроченном к 30-й годовщине создания украинской армии, Зеленский рассказал о ее многовековой истории и заявил о готовности военнослужащих ВСУ остановить любого врага, построившего планы по захвату страны.