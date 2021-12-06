Зеленский посчитал вооруженные силы Украины способными остановить захват страны

Украинская армия остановит любого врага, построившего планы по захвату страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении Вооруженным силам Украины (ВСУ) с 30-й годовщиной создания. Текст опубликован на сайте президента.

«Украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага», — поздравил военных Зеленский. Он добавил, что в профессиональный праздник бойцы ВСУ продолжают выполнять долг и защищать страну от «российского агрессора».

Кроме того, Зеленский назвал срок «настоящей истории» украинской армии. Президент считает, что история развития украинских вооруженных сил достигает нескольких столетий, и в результате они вобрали в себя лучшие национальные военные традиции.

Упомянул украинский лидер и о роли ВСУ в сохранении независимости Украины. «Именно украинские воины сохранили независимость Украины, за которую веками боролись наши предки», — рассказал Зеленский.

Ранее в министерстве обороны Украины оценили количество размещенных на границе страны российских военных. Украинский министр обороны Алексей Резников посчитал, что со стороны России дислоцируются 94 тысячи солдат.