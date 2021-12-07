Названо количество госпитализированных россиян из ЮАР

В настоящий момент в стационарах находятся 24 человека из общего числа прибывших из ЮАР. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

У многих госпитализированных положительный тест на COVID-19. Также есть россияне, у которых тест показал отрицательный результат, однако проявляются симптомы коронавируса. По словам Поповой, на данный момент подтверждены только два случая омикрон-штамма. Данные пациенты находятся под медицинским наблюдением, подчеркнула она.

Кроме того, в общей сложности в обсерваторе с подозрением на коронавирус находятся около 100 человек, прибывших из ЮАР в Россию.

Ранее Попова рассказала, что омикрон-штамм коронавируса может быть завезен в Россию из 50 стран. Главный санитарный врач России отметила, что омикрон-штамм заразнее предыдущих вариантов, и рекомендовала возвращающимся из-за рубежа россиянам повторно сдавать тесты на коронавирус даже при первом отрицательном результате.