В Роспотребнадзоре рассказали об очагах омикрон-штамма

Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штамм может быть завезен в Россию из 50 стран

Омикрон-штамм может быть завезен в Россию из 50 стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассуждая об очагах нового варианта коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Главный санитарный врач России пояснила, что омикрон-штамм заразнее предыдущих вариантов. Попова рекомендовала возвращающимся из-за рубежа россиянам повторно сдавать тесты на коронавирус даже при первом отрицательном результате.

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Ранее Попова заявила, что нужно быть готовыми к любым изменениям в ситуации с COVID-19 в мире.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Кроме того, пока нет ясности, как он повлияет на общую картину, заметил он.

Глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что в российских стационарах на данный момент более 168 тысяч пациентов лечатся от коронавируса.

