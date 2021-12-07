Попова призвала россиян готовиться к изменениям в ситуации с COVID-19

Попова: следует быть готовыми к любым изменениям в ситуации с COVID-19 в мире

Нужно быть готовыми к любым изменениям в ситуации с COVID-19 в мире, призвала россиян глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Ее слова передает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо готовиться к любому варианту развитий событий с омикрон-штаммом коронавируса.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за минувшие сутки выявили 31 096 случаев COVID-19. Менее 32 тысяч пациентов с коронавирусом зафиксировали впервые с 14 октября. Таким образом, число зараженных с начала пандемии в стране достигло 9 864 845.