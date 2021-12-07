Россиян призвали быть готовыми к любому развитию событий с омикрон-штаммом

Мишустин призвал россиян быть готовыми к любому развитию событий с омикрон-штаммом

Россияне должны быть готовы к любому развитию событий с омикрон-штаммом коронавируса. К этому призвал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

По его словам, ситуация осложняется тем, что во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Кроме того, в настоящее время нет ясности, как он повлияет на общую картину, добавил Мишустин.

Он отметил, что по поручению главы государства правительство завершает подготовку обновленного плана действий, который будет направлен на предотвращение распространения нового штамма коронавируса.

Ранее председатель правительства заявил о необходимости создать барьеры для недопущения проникновения и распространения омикрон-штамма коронавируса в России. Помимо этого, следует повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления данной инфекции, уточнил он.