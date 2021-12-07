Мишустин заявил о важности барьеров для недопущения проникновения омикрон-штамма

Мишустин: нужно создать барьеры для недопущения проникновения омикрон-штамма в РФ

Необходимо создать барьеры для недопущения проникновения и распространения омикрон-штамма коронавируса в России. Об их важности заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Вместе с тем он заявил, что нужно повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления данной инфекции.

Ранее председатель правительства сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе зафиксировали в 11 российских регионах. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в целом по стране остается напряженной, добавил премьер-министр.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова перечислила пять субъектов России с наименьшими показателями коллективного иммунитета к COVID-19. По ее утверждению, это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Владимирская область.