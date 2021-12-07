Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах России

Премьер Мишустин сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах на прошлой неделе

Рост заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе зафиксировали в 11 регионах России. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова передает ТАСС.

«Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остается напряженной», — сообщил он во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала пять регионов России с наименьшими показателями коллективного иммунитета к COVID-19. По ее словам, это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Владимирская область.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявили 31 096 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 9 864 845.