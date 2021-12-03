Голикова назвала регионы России с наименьшим коллективным иммунитетом

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала пять регионов России с наименьшими показателями коллективного иммунитета к COVID-19. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Владимирская область, передает РИА Новости.

«Наименьшие показатели коллективного иммунитета в Республике Дагестан (24,9 процента), Кабардино-Балкарской Республике (36,2 процента), Карачаево-Черкесской Республике (36,2 процента), Ставропольском крае (36,2 процента), Владимирской области (39,3 процента)» — указала Голикова.

Ранее Голикова заявила, что наибольший коллективный иммунитет достигнут в Севастополе (80,8 процента). Высокий уровень — свыше 72 процентов — также зафиксирован в Чукотском автономном округе, республике Тыва, Карелии, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Вице-премьер добавила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России уже достиг отметки в 53,7 процента. По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз