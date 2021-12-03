Назван лидер среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19

Голикова: Севастополь лидирует в России по коллективному иммунитету к COVID-19

Севастополь стал лидером России по коллективному иммунитету к COVID-19, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Ее комментарий приводится в Telegram-канале Ura.ru.

Она отметила, что показатели коллективного иммунитета в Севастополе составили 80,8 процента. Однако отменять коронавирусные ограничения в городе не будут, заметила вице-премьер.

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Голикова добавила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России уже достиг отметки в 53,7 процента.

Кроме того, по словам вице-премьера, уровень выше 72 процентов зарегистрировали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии, Туве и на Чукотке. «По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз», — заявила она.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что пациентам с особенностями иммунитета, скорее всего, потребуется бустерная доза вакцина от COVID-19.

Он пояснил, что на медоотвод к вакцинации против коронавируса могут рассчитывать россияне, страдающие аллергией и острыми инфекционными заболеваниями.