В Минздраве допустили введение бустерной вакцины от COVID-19 для части пациентов

Мурашко: пациентам с особенностями иммунитета потребуется бустерная вакцина от COVID-19

Пациентам с особенностями иммунитета, скорее всего, потребуется бустерная доза вакцина от COVID-19, допустил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что на медоотвод к вакцинации против коронавируса могут рассчитывать россияне, страдающие аллергией и острыми инфекционными заболеваниями.

Мурашко ранее сообщил, что в России пока не зарегистрировано случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Глава Минздрава заверил, что ведомство сейчас активно занимается мониторингом ситуации с омикрон-штаммом и отслеживает тех, кто прибывает из стран, где найден новый вариант вируса.